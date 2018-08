Kompany pense que City peut "éviter de tomber dans le piège" du champion sortant

Cela fait maintenant presque dix ans qu’aucun vainqueur de la Premier League n’est parvenu à conserver son titre. Le dernier en date ? Manchester United version Sir Alex Ferguson qui avait réussi la passe de trois entre 2007 et 2009. Mais cette saison, "c’est différent" assure Vincent Kompany en bon capitaine du champion sortant Manchester City.

Depuis son arrivée en août 2008, c’est la troisième fois que le défenseur central des Diables Rouges entame le championnat avec la lourde pression du tenant du titre.

"Je peux seulement dire que cette saison est différente des années précédentes. Nous avons eu tellement d’avertissements, nous avons à chaque fois dû nous battre contre nous-mêmes et contre notre nature pour éviter de tomber dans le piège dressé par les équipes adverses" souligne Vince The Prince qui voit dans l’exigence de Pep Guardiola et dans l’énorme concurrence au sein de l’effectif des Cityzens deux raisons de croire au doublé.

"Je peux voir que tout le monde s’entraîne dur. Il y a tellement de concurrence et de compétition dans l’équipe que nous n’avons de toute façon pas le choix. Je ne dis pas que nous allons faire aussi bien que la saison passée (record du nombre de points avec 100 unités, ndlr) mais si nous ne terminons pas premiers, ce sera parce que les équipes adverses auront été plus fortes, pas parce que nous aurons été plus faibles" avance Kompany toujours aussi fier de faire partie depuis le début du gigantesque projet mancunien.

"C’est une aventure très spéciale parce que le club a tellement progressé. Les fans et les gens qui soutiennent le club sont les mêmes mais tout le reste a évolué. Il y a déjà eu trois étapes : d’abord avec l’arrivée des nouveaux propriétaires et de Mark Hughes (2008-2009), puis avec les venues de Roberto Mancini (2009-2013) et de Manuel Pellegrini (2013-2016) et enfin avec Pep Guardiola (depuis 2016). Chaque manager a apporté quelque chose de nouveau au club. C’est difficile de l’expliquer en quelques mots mais je suis extrêmement fier de faire partie de tout cela" conclut le Bruxellois.