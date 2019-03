Kompany : "On doit se dire que Liverpool va tout gagner, et donc... nous aussi"

Manchester City compte toujours un point d'avance sur Liverpool alors qu'il ne reste que huit journées de Premier League à disputer. Vincent Kompany, le capitaine des Cityzens, a pris part samedi à sa troisième rencontre de championnat consécutive, avec une troisième victoire à la clé (3-1 face à Watford).

En pleine confiance, le défenseur central des Diables Rouges pense que si son équipe veut reconduire son titre, elle devra tout simplement remporter les huit rencontres à venir... histoire de boucler la saison avec 98 points, à seulement deux unités de leur incroyable record de la saison dernière (100).

"On aurait difficilement pu en espérer plus à ce stade de la saison, a réagi Vincent Kompany dans les colonnes du Daily Mirror. Mais nous devons être convaincus que Liverpool remportera tous ses matches d'ici la fin du championnat, nous savons donc que la mission qui nous attend ne sera pas facile. De gros matches arrivent, et des matches difficiles, face à n'importe quelle équipe. Nous sommes tous calmes, on ne s'emballe pas. Nous avons plus d'expérience que par le passé. Beaucoup de jeunes joueurs qui faisaient partie de l'équipe la saison dernière n'avaient jamais remporté la Premier League. Ce n'est plus le cas à présent. Tout est encore jouable, on a encore tout à prouver."