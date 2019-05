Kompany: « On a dû gagner 14 matches d'affilée, je ne sais pas si les gens réalisent »

Pour la quatrième fois en huit ans, Vincent Kompany a soulevé le trophée de la Premier League avec Manchester City. "Ce fut le titre le plus dur à décrocher mais bien le plus satisfaisant des quatre", a déclaré le capitaine des Cityzens après la victoire 1-4 des siens face à Brighton lors de la dernière journée du championnat anglais. « Cette médaille-là est spéciale. je suis comme un gosse. Je suis super content. J'ai 33 ans, ça fait 16 ans que je suis dans ce métier-là. Je suis tellement fier de cette équipe, tellement fier de ce qu'on a accompli. On a dû gagner 14 matches d'affilée, je ne sais pas si les gens réalisent. »

Auteur de 14 victoires consécutives en cette deuxième partie de championnat, Manchester City a repoussé les assauts d'un Liverpool à la hauteur auquel Vincent Kompany a rendu hommage. "Liverpool a été exceptionnel cette année. On peut dire qu'ils ne méritaient pas de passer à côté du titre. On a joué contre la meilleure équipe de tous les temps, Liverpool. Enfin, meilleure équipe après nous (rires). C'est l'une des meilleurs équipes de tous les temps, dans le championnat le plus difficile au monde, avec toutes les équipes qui sont en finale de Coupe d'Europe. Je suis fier d'avoir gagné.", a ajouté le Diable Rouge, protagoniste d'un des buts les plus importants de la saison lundi dernier contre Leicester pour offrir une victoire essentielle (1-0) aux siens.

Il reste maintenant un objectif pour le capitaine des Cityzens: « Maintenant, je suis à 100% sur la Coupe d'Angleterre. On a envie de la gagner. »