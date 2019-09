Kompany : "Manchester City c'est dans mon cœur, Anderlecht c'est dans mon sang"

Vincent Kompany ne disputera pas son jubilé avec Manchester City, mercredi soir à l’Etihad Stadium. Mais ce match, organisé pour la bonne cause, est aussi l’occasion pour le Diable de revenir sur ses deux clubs. Anderlecht et Manchester City. Au moment de comparer les deux, difficiles de mettre des mots sur des clubs si différents… Mais le joueur résume finalement bien son ressenti, "Manchester City c’est dans mon cœur, Anderlecht c’est dans mon sang".

"Anderlecht est un énorme club dans un petit pays. Mais on a quand même l’impression d’être dans un gros club. La pression est différente aussi est différente que dans des tous gros clubs comme City. Je pense qu’à City c’est plus une pression interne. Le niveau est tellement haut, à chaque fois il faut donner le meilleur de soi-même. Et ce n’est même pas sûr que ça soit suffisant. Je pense qu’à Anderlecht c’est plutôt au niveau de la culture, c’est plus une pression externe. Pas pour moi, mais j’ai l’impression que c’est le cas pour les gens qui travaillent dans les deux clubs. Mon objectif est de changer ça à Anderlecht. Mais chaque chose en son temps. Je garde mes principes du plus haut niveau, je n’ai pas le choix. Je ne peux pas arriver dans un nouvel environnement et changer ce que j’ai appris. Je mets en valeur le principe de la pression interne. C’est ce que j’essaie de transférer à toutes les personnes avec lesquelles je travaille avec Anderlecht."

Deux clubs qu’il aime de la même manière ? "Je ne peux pas dire… Je dis toujours, City c’est dans mon cœur et Anderlecht c’est dans mon sang. C’est difficile à dissocier."

La somme récoltée lors de ce match de gala sera destinée à 'Tackle4MCR', une initiative lancée par Kompany avec le bourgmestre de Manchester Andy Burnham pour aider les sans-abri de la ville anglaise.

"Tu ne peux pas réussir un projet à Manchester sans impliquer la partie 'rouge' de la ville (en référence à la couleur de Manchester United, ndlr). Nous avons nos différences, mais si nous pouvons nous unir pour ce genre d’événements, nous rendons la ville plus forte", a expliqué Kompany. C’est ainsi que plusieurs joueurs des 'Red Devils' ont répondu favorablement à l’invitation de Kompany. La rencontre opposera une équipe de légendes de Manchester City (Balotelli, Nasri…), dirigée par Pep Guardiola, à une équipe de légendes de la Premier League. On y retrouvera notamment les frères Phil et Gary Neville, Paul Scholes, Ryan Giggs, Cesc Fabregas, Thierry Henry ou encore Robin van Persie.