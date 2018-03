Kompany : "Jouer le titre contre Manchester United ? La chance d'une vie !"

Avec 16 points d'avance sur Manchester United alors qu'il en reste 24 à distribuer, Manchester City a quasiment le titre en poche et pourrait être sacré dès le 7 avril lors du derby de Manchester en cas de circonstances favorables... "La chance d'une vie !", pense Vincent Kompany.

"A cette période de l'année, chaque victoire vous rapproche un peu plus près de votre objectif, a souligné Vince The Prince après la victoire des Cityzens à Stoke City (0-2) lundi soir. Pep Guardiola l'a dit avant le début du match : nous devons essayer de garder cette forme jusqu'à la fin de la saison, et même jusqu'à la saison prochaine !"

"Nous avons encore un match (face à Everton) avant de jouer contre Manchester United, nous verrons alors où nous en sommes, a repris le capitaine de Manchester City. Mais personne ne nous offrira le titre sur un plateau ! Tout le monde du côté "bleu" de Manchester sait que jouer le match du titre dans notre stade face à notre voisin, c'est une chance qu'on ne reçoit qu'une fois dans une vie..."