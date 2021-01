Kompany et le cinquantenaire Guardiola : "Il a l'art de rendre ses joueurs meilleurs"

Ce 18 janvier, Pep Guardiola fête ses 50 ans ! L'Espagnol, ancienne gloire du FC Barcelone en tant que joueur, connait le succès en tant qu'entraineur partout où il passe. Un des meilleurs coaches du monde, une inspiration pour beaucoup.

Tout débute au club Gimnastic Manresa en 1981. Le jeune Josep Guardiola, appelé plus communément Pep, a dix ans et tape rapidement dans l'oeil du grand FC Barcelone, qui l'intègre à sa Masia, le célèbre centre de formation. Il franchit les échelons et passe successivement par l'équipe C, puis B et enfin l'équipe A en 1990. Il y dispute plus de 375 rencontres, remportant six fois le championnat, deux fois la Coupe du Roi et disputant une finale (perdue) de Champions League. Il dispute également une petite cinquantaine de matches avec la sélection espagnole, empochant notamment la médaille d'or aux Jeux Olympiques de 1992... à Barcelone.

Elégant métronome, pied droit particulièrement précis, Guardiola est un milieu de terrain avec un gros abattage. Après son épopée catalane, il porte également la vareuse de Brescia (2001-2002), de l'AS Rome (2002-2003), d'Al Ahli (au Qatar, 2003-2005) et de Sinaloa (au Mexique, 2005-2006).

Dès 2007, il est appelé par le FC Barcelone, son club de coeur, afin d'entrainer l'équipe B. Seulement onze mois plus tard, après avoir empoché le titre d'ailleurs, Guardiola est nommé entraineur de la formation catalane en remplacement de Frank Rijkaard. Et la magie opère...

Deux succès en Champions League, trois en Liga : le tacticien espagnol fait des ravages. Adepte du tiki-taka, il décuple les passes comme les trophées. L'aventure se termine en 2012... et reprend en 2013 au Bayern Munich, avec par exemple trois victoires en Bundesliga et deux en Coupe d'Allemagne. Guardiola ne parvient toutefois pas à empocher la Champions League avec les Bavarois, ni avec Manchester City d'ailleurs, où il officie depuis 2016.

Son style en fait, à ce jour, un des meilleurs entraineurs. Une inspiration pour ceux qui débutent aussi... comme Vincent Kompany. "C’est quelqu’un qui a ouvert une toute autre facette du football. L’aspect coaching, la préparation des détails par rapport à chaque adversaire. C’est quelqu’un d’excessivement intelligent qui a l’art de rendre ses joueurs meilleurs. Je le réalise maintenant en tant que coach, on retire le plus de satisfaction quand on voit qu’on a pu améliorer des joueurs, les rendre meilleurs et qu’après ceux-ci les reconnaissent. A 30 ans, au bout de 3 mois avec lui j’ai appris plus que ce que j’avais appris en 13 ans de carrière. Grâce à lui, j’ai pu voir le football d’une manière que je ne pensais pas être possible. Pour ses 50 ans, j’espère qu’il va continuer à progresser et à faire progresser le football. C’est ce qu’il a fait, indépendamment des résultats", a indiqué l'entraineur d'Anderlecht.

Guardiola a déjà décroché deux fois le titre en Premier League avec les Cityzens. L'Espagnol, qui y possède un contrat jusqu'en 2023, espère bien renouer avec un succès en Champions League l'année de ses 50 ans...