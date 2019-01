Kompany et la victoire des "tripes" : "Nous sommes meilleurs quand nous jouons avec émotion"

City a réussi à faire tomber Liverpool, encore invaincu cette saison en Premier League (2-1). Vincent Kompany et ses équipiers ont relancé la course au titre. Au-delà de la victoire, le capitaine des Cityzens retient la prestation de son équipe, une "performance énorme" qui "vient des tripes".



"Pour être honnête, je ne me préoccupe pas du résultat. Je suis emballé par notre énorme performance. Nous avons fait jeu égal avec une équipe très physique et agressive. Et je pense qu'on a été à leur niveau, si pas plus", a confié Vince the Prince au micro de Sky Sports.



"Le résultat est ce qu'il est. Liverpool a toujours la main (4 points d'avance au classement, ndlr). Mais notre performance a été au-delà de ce que j'ai déjà vu", a-t-il repris. "Cette performance vient des tripes. Nous l'avions dit avant, le 12e homme c'est plus que simplement les fans. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est un désir que tu ne peux pas décrire. Et aujourd'hui (jeudi soir, ndlr), il était là. Cela fait de nous une meilleure équipe. Nous sommes meilleurs quand nous jouons avec émotion."



Kompany a été jauni par l’arbitre en première période, suite à un tacle trop appuyé sur Mohamed Salah. Jurgen Klopp estime que cette faute aurait dû lui valoir un carton rouge. "J'aime vraiment Vincent Kompany, mais comment, sur terre, peut-on ne pas lui donner de carton rouge ? Il est le dernier défenseur et a fait faute. S'il avait davantage touché Mo, il serait out pour la saison", a tonné le manager des Reds.

Kompany ne partage pas du tout le point de vue de Klopp: "Je pense qu'il y avait un gros défi, n'est-ce pas ? J'ai pris le ballon, un peu du gars mais ce n'était pas méchant. Je n'ai pas essayé de le blesser. C'était cela ou le laisser aller au but!"