Kompany et City remportent le derby de Manchester et font un pas important vers le titre

Manchester City a frappé un grand coup dans la course au titre mercredi soir en remportant 0-2 le derby mancunien face à Manchester United à Old Trafford dans un match d’alignement de la 31e journée de Premier League. Les Cityzens (89 points) peuvent désormais regarder Liverpool (88 points) de haut à trois journées de la fin du championnat.

Avec Vincent Kompany dans son onze de base mais sans Kevin De Bruyne (blessé), l’équipe de Pep Guardiola a maîtrisé les débats face à des Red Devils inconstants. Sans être transcendants, les Skyblues se sont créés les meilleures occasions de la première période alors que les Red Devils montraient du répondant en dépit d’un onze de base peu offensif sur le papier.

La balance a fini par basculer logiquement en faveur de City en deuxième période. Bernardo Silva – véritable meneur d’hommes cette saison – a pris ses responsabilités et ouvert le score sur un super enchaînement dribble-frappe au premier poteau, un cocktail surprenant pour De Gea (54e). Sans répondant, Manchester United a évité le 0-2 de peu dans la foulée avec un poteau extérieur d’Aguero mais a finalement craqué une deuxième fois sur une frappe de Leroy Sané mal négociée par De Gea (66e).

Désespéré, Ole Gunnar Solskjaer a lancé Romelu Lukaku dans la bataille (72e) puis Martial et Sanchez (83e). Des changements inopérants qui n’ont pas permis aux Red Devils d’éviter un deuxième revers consécutif après la claque reçu contre Everton le week-end dernier.

Au classement, Manchester United est 6e avec 64 points. Heureusement pour Lukaku & co, Arsenal a perdu 3-1 contre Wolverhampton et la bagarre pour le top 4 est encore ouverte. Tottenham est 3e (70pts) devant Chelsea (67 pts), Arsenal (66 pts) et donc Manchester United.

Le Manchester United - Chelsea de dimanche promet d'être chaud bouillant.