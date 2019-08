Klopp adresse un adieu élogieux et émouvant à Mignolet

Jurgen Klopp n’a pas souvent donné sa chance à Simon Mignolet sur le terrain. Il a, par contre, toujours loué les qualités humaines du Diable rouge et son professionnalisme.



"Si vous me demandez d’écrire une liste avec les joueurs les plus professionnels avec lesquels j’ai travaillé pendant mes 30 ans de carrière, Simon Mignolet serait en lice pour la première place", affirme l’entraîneur des Reds sur le site de Liverpool.



"Le respect qu’il impose dans notre vestiaire est sans égal", souligne Klopp. "C’est un athlète exceptionnel, une personne exceptionnelle et un gardien de classe internationale. La vérité, c’est que je ne voulais pas qu’il parte. Pourquoi en serait-il autrement ? Il est assez bon pour commencer dans toutes les équipes de Premier League. Parfois, vous avez quelqu’un qui apporte beaucoup au club mais vous devez aussi prendre en compte son bien-être. Simon est une belle personne. Avec les services qu’il a rendus à ce club, je ne pouvais pas ignorer une opportunité qui aura un impact positif sur son avenir. Bruges a tellement de chance de l’avoir. Avec la forme dans laquelle il est et avec la qualité qu’il a, il pourrait encore jouer 10 ans".



"Nous nous disons au revoir et merci avec beaucoup de bons souvenirs. Nous lui disons que les meilleures places sont disponibles pour lui et sa famille à chaque fois qu’ils veulent venir à Anfield", conclut-il.