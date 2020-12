Kieran Trippier suspendu 10 semaines pour avoir enfreint une règle sur les paris sportifs

10 semaines loin des terrains, et 70.000 livres sterling (un peu plus de 77.000€)... c'est la sanction infligée par la fédération anglaise à Kieran Trippier, international pour les Lions et joueur de l'Atlético de Madrid. Le joueur est accusé par la FA d'avoir enfreint ses règles concernant les paris sportifs en juillet dernier. Sept violations ont été constatées.

Trippier a nié les accusations ce qui n'a pas joué en sa faveur selon la fédération. La suspension du joueur prend cours dès ce mercredi 23 novembre et est valable dans le monde entier. Il manquera donc plusieurs rencontres importantes avec les Colchoneros.