Kevin De Bruyne, le roi des passes décisives sur les 5 dernières années

Cinquième meilleur joueur de l'année 2020 selon la FIFA, intégré à l'équipe de l'année par la même institution, des performances remarquées pratiquement chaque semaine, le brassard de capitaine à Manchester City : Kevin De Bruyne ne cesse de briller depuis plusieurs saisons.

Le droitier de 29 ans, en négociation avancée pour prolonger sa brillante aventure avec la formation mancunienne, a clairement pris une nouvelle dimension tant les avis autour du maitre à jouer des Cityzens sont unanimes. Les regards des observateurs le suivent de plus en plus attentivement... et les statistiques confirment la raison.

Sur les cinq grands championnats (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie et France), depuis août 2015, il est le joueur à avoir réalisé le plus de passes décisives, selon WhoScored.

Uniquement en championnat donc, soit depuis son arrivée à Manchester City en provenance de Wolfsburg, KDB a servi 73 assists en 168 matches. Si on ajoute les autres compétitions, sans compter son apport chez les Diables Rouges, il totalise 101 assists. Impressionnant !

Au deuxième rang de ce classement spécifique, on retrouve l'inévitable Lionel Messi (73 passes décisives en 185 rencontres de Liga avec le FC Barcelone). Thomas Müller (Bayern Munich) pointe à la troisième place, avec 69 caviars en 168 parties de Bundesliga.

Et De Bruyne ne compte pas s'arrêter en si bon chemin : le médian belge a déjà délivré 12 passes décisives, en 18 apparitions sous la vareuse de Manchester City, cette saison (8 en championnat, 4 en Champions League).