Kevin de Bruyne fidèle à lui-même : "Une arrivée de Messi à City ? Je m'en fous"

Le légendaire flegme de Kevin de Bruyne a encore frappé ! Après son mythique "Je m'en bats les *****" lors d'une interview officielle, le Belge a réitéré dans une moindre mesure. Cette fois-ci, le sujet de conversation tournait autour de Lionel Messi.

En froid avec la direction du Barça, la Pulga était citée du côté de Manchester City pendant plusieurs jours. Une arrivée éventuelle, évidemment retentissante mais qui ne semble pas exciter outre mesure KDB.

"Si je suis sincère, je n'y ai absolument pas pensé. Si cela avait été possible, il aurait été le bienvenu. Si en tant que club il y a moyen d'avoir Messi, il faut essayer. D'un point de vue sportif, je peux le comprendre. Mais sincèrement, je m'en fous. Cela n'a pas traversé mon esprit plus d'une seconde. Son arrivée aurait pu nous aider. Il est pour moi le meilleur joueur de tous les temps. Mais on a une très bonne équipe pour le moment. En football tout va très vite. Certains joueurs signent et d'autres non, j'avais d'autres problèmes dans ma tête que ça..." a-t-il confié au Daily Mail.

Au final, Messi a discuté avec la direction catalane et décidé de prolonger l'aventure dans son club de toujours. Tout ça pour ça a-t-on envie de dire...