Kevin De Bruyne est "de retour" pour affronter Crystal Palace

Son entraîneur à Manchester City, Pep Guardiola, l'a confirmé vendredi au point presse d'avant-match: Kevin De Bruyne est "de retour". Le stratège des Diables rouges pourrait donc faire sa rentrée samedi (18h30) en championnat d'Angleterre, à Crystal Palace, le club d'un autre Diable Rouge, Christian Benteke.



KDB avait repris l'entraînement collectif à City depuis quelques jours. Cette annonce du manager de City n'est donc pas une surprise.



De Bruyne s'était blessé à l'aine le 28 septembre à Everton. Il avait du faire l'impasse notamment sur les deux duels de qualifications de la Belgique face à Saint-Marin (9-0) et au Kazakhstan (0-2).



Il n'aura donc été absent qu'une vingtaine de jours et n'aura manqué que deux rencontres avec son club. Guardiola s'était voulu rassurant en début de mois. Affirmant que la blessure de son maestro n'était "pas grave". Il avait précisé que De Bruyne serait "prêt après la trêve internationale".



Vu le niveau éblouissant de notre compatriote en ce début de saison, le coach catalan doit tout de même être soulagé du retour de son maître à jouer. En neuf matches, le N.17 des Skyblues a marqué à deux reprises et a délivré neuf assists.