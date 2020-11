Kevin De Bruyne délivre un assist mais manque un penalty lors du partage entre Manchester City et Liverpool

Manchester City et Liverpool se sont quittés sur un partage 1-1 ce dimanche soir. Salah a ouvert le score sur penalty avant le quart d’heure, alors que Gabriel Jesus a égalisé peu après la demi-heure sur un assist de Kevin De Bruyne capitaine des Cityzens. Le Belge a ensuite manqué l’occasion de donner l’avantage aux siens en loupant un penalty avant la pause. Pour la deuxième fois de sa carrière seulement.

En seconde période, les deux équipes ont eu de jolies occasions sans parvenir à les convertir. Liverpool perd donc la tête de la Premier League, au profit de Leicester. Manchester City est onzième.

>> LIRE AUSSI : Premier League, résultats et classement

Le résumé du match

Le début de rencontre est à mettre à l’effectif des hommes de Jurgen Klopp. Et assez logiquement, ce sont eux qui ouvrent le score. Walker touche Sadio Mané dans la surface à la 12e minute, l’arbitre siffle un penalty. Salah s’élance, convertit le penalty et met Liverpool aux commandes.

Manchester City met peu à peu le pied sur le ballon, mais ne parvient pas à se rapprocher des cages d’Ederson, ni même de l’autre moitié de terrain. Liverpool défend haut et pour l’instant cela fonctionne.

Malgré tout, City parvient à s’engouffrer dans la défense des Reds et égalise peu après la demi-heure de jeu. Trop d’espace est laissé à Kevin De Bruyne qui en profite pour servir Gabriel Jesus qui trompe Alisson, le suspense est relancé. Le Belge compte six assists lors de ses quatre derniers matches !

Dans la foulée, KDB se procure une jolie occasion mais sa frappe à ras de terre passe à côté des cages. Une nouvelle fois la défense de Liverpool lui laisse trop d’espace.

De Bruyne est dans tous les bons coups, ou presque. Quelques instants avant la pause, il "provoque" un penalty. Joe Gomez touche de la main une frappe de KDB, le VAR intervient, l’arbitre siffle penalty. Malheureusement, Kevin De Bruyne le tire et le rate, il ne cadre pas son tir ! Il manque là une occasion en or pour les Cityzens de prendre l’avantage au meilleur moment. Très inhabituel de la part de De Bruyne, qui n’avait plus manqué de penalty depuis le 15 octobre 2016. C'était face à Everton.

Au retour des vestiaires, on aperçoit directement le visage du Diable, toujours occupé à ruminer son loupé de la première période. Il doit se remobiliser rapidement pour faire oublier ce petit couac dans une bonne rencontre de sa part !

La deuxième mi-temps est assez équilibrée. Difficile de se découvrir des deux côtés, on cherche un second souffle pour tenter de faire basculer la rencontre en sa faveur avec de jolies occasions à la clé. Mais rien ne rentre, les gardiens réalisent tous deux une bonne rencontre. Le score reste donc inchangé, 1-1.