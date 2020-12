Kevin De Bruyne délivre son 100e assist avec Manchester City qui bat Southampton

Manchester City a battu Southampton 0-1 ce samedi après-midi dans le cadre de 13e journée de Premier League. Auteurs d’un début de championnat compliqué, les Cityzens comptent sur un grand Kevin De Bruyne afin de remonter au plus vite vers les sommets. Et le Diable rouge a répondu présent sur le terrain de Southampton.

Lancé sur le flanc droit, KDB centre parfaitement en retrait pour Raheem Sterling qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond du but (0-1). Avec cette nouvelle passe décisive, De Bruyne vient d’atteindre la barre des 100 assists avec Manchester City toutes compétitions confondues depuis son arrivée au club en 2015. Et celui-ci est précieux!