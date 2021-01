Nouvelle "récompense" pour Kevin De Bruyne et pas des moindres. Le joueur de Manchester City et des Diables rouges figure dans l’équipe UEFA de l’année, choisie par les fans. Le Belge est bien entouré, avec notamment cinq joueurs du Bayern Munich, mais aussi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar ou encore Sergio Ramos et Virgil Van Dijk. Une équipe qui a fière allure et une jolie reconnaissance pour KDB puisqu’elle vient des fans de toute l’Europe.

De Bruyne fête lui sa troisième sélection dans l'Equipe de l'Année après 2017 et 2019 et dépasse Eden Hazard, repris deux fois en 2017 et 2018.

►►► À lire aussi : Kevin De Bruyne, Enzo Scifo et Axel Witsel forment l’entrejeu de l’équipe idéale des Diables

Près de 6 millions de votes ont été enregistrés entre le 30 novembre et le 6 janvier dernier. Les supporters pouvaient choisir parmi un panel de 50 joueurs: cinq gardiens, quinze défenseurs, quinze milieux et quinze attaquants. Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku étaient les deux seuls Belges sélectionnés.

Ce week-end, Kevin De Bruyne a encore réalisé une très bonne performance avec Manchester City. Il a délivré un petit bijou d’assist pour John Stones mais surtout pour porter son total de passes décisives avec les Cityzens à 100.

Il est également entré dans le top 10 des meilleurs donneurs d’assists en Premier League en portant son total à 76 et il risque de continuer à grimper dans ce classement !