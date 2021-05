Manchester City a ponctué sa saison de Premier League par un nouveau festival offensif. Everton en a fait les frais et a encaissé à cinq reprises (5-0). Kevin De Bruyne, buteur et passeur décisif dans le premier quart d’heure, a lancé les Cityzens vers une 27e victoire en championnat.



Kevin De Bruyne est pleinement rétabli, merci pour lui. Le meneur de jeu de City, légèrement blessé, a visiblement retrouvé toutes ses sensations. Il l’a démontré lors de la dernière sortie du champion en Premier League cette saison. En moins d’un quart d’heure, KDB a marqué et distillé une passe décisive à Gabriel Jesus. Le match est toujours en cours.



Isolé dans l’axe, De Bruyne a décoché une frappe précise de l’intérieur du pied. Trois minutes plus tard, le Diable rouge a lancé parfaitement son équipier brésilien qui a joliment fini le travail. Il s’est joué de son défenseur avant d’ajuster Jordan Pickford. Le N.17 Skyblues composte son 12e assist du championnat. Il semble prêt pour la finale de la Ligue des champions… et pour l’Euro avec les Diables.



En deuxième période, Phil Foden (53e) et Sergio Aguëro, auteur d’un doublé pour son dernier match en Premier League, (71e) ont creusé l’écart.