Kevin De Bruyne blessé, les premières nouvelles de l'infirmerie : Pas de match mercredi

Kevin De Bruyne sort sur blessure face à Chelsea - Football - FA Cup - 18/04/2021 Alors que la deuxième mi-temps venait de reprendre entre Chelsea et Manchester City en demi-finale de FA Cup, Kevin De Bruyne, au duel avec N'Golo Kante stoppe son action et semble touché à la cheville droite. Le Diable Rouge donne l'impression de se blesser tout seul et quitte la pelouse de Wembley dans la foulée, remplacé à la 48e par Phil Foden. Dans cette rencontre, City s'est incliné 1-0 sur un but d'Hakim Ziyech et est éliminé de la FA Cup. La gravité de la blessure reste encore à déterminer mais à deux mois de l'Euro, il s'agit là d'une nouvelle incertitude autour d'un Diable Rouge alors que Roberto Martinez voit la date butoir concernant la liste des 23 se rapprocher. "Cela ne semble pas bon, il a mal. Nous verrons bien. Demain, il passera un examen", a expliqué Guardiola au micro de la BBC après la rencontre.