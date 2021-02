Kevin De Bruyne bientôt de retour : "Il s'entraîne et se sent bien", dévoile Guardiola

Kevin De Bruyne, sur la touche depuis une vingtaine de jours en raison d'une blessure musculaire, sera prochainement de retour sur les terrains de Premier League. "Il s'entraîne individuellement et se sent bien", a dévoilé l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, en conférence de presse mardi soir.

Le Diable Rouge avait été contraint de quitter la pelouse, touché aux ischio-jambiers, le 20 janvier dernier lors de la victoire des Cityzens face à Aston Villa. Malgré l'absence de leur maître à jouer, les Mancuniens sont dans une spirale très positive, puisqu'ils ont remporté leurs cinq rencontres disputées depuis lors et trônent en tête de la Premier League.

Une absence de quatre à six semaines avait été évoquée dans un premier temps, mais KDB pourrait être de retour un peu plus tôt que prévu. "Il ne s'entraîne pas encore avec le groupe, mais c'est bien, c'est même très bien !, a ajouté Pep Guardiola. Je ne peux pas dire quand il sera de retour. Nous évaluons son évolution jour après jour, il se sent très bien pour le moment, c'est le plus important."