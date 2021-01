Kevin De Bruyne aligné en faux N.9 à Chelsea : "Bizarre" pour KDB, une évidence pour Guardiola

Privé de Gabriel Jesus et de Sergio Agüero, Pep Guardiola a choisi d'aligner son capitaine Kevin De Bruyne au poste de N.9 dimanche à l'occasion du déplacement de Manchester City à Chelsea. Une bonne idée, puisque les Cityzens l'ont emporté 1-3 et que KDB, avec un but et un assist, a reçu un nouveau titre honorifique de "Man of the Match".

>> Guardiola: "De Bruyne est tellement important pour nous en ce moment qu'il ne se reposera pas"

"C'était un peu bizarre au début !, a souligné Kevin De Bruyne, dont les propos sont retranscrits sur le site officiel de City, après son nouveau récital. Le coach m'a demandé de jouer à cette position, et j'ai tout simplement essayé de donner le meilleur de moi-même. Ce n'était pas une première, j'ai déjà évolué à ce poste à quelques reprises au cours de ma carrière."

"Kevin peut jouer à de nombreuses positions, a pour sa part épinglé Pep Guardiola. Et il peut parfaitement jouer en faux N.9. Comme il peut parfaitement jouer ailier, ou milieu offensif... Cela ne fait aucun doute. On parle de Kevin De Bruyne ! Les mots ne sont pas nécessaires avec lui."

"La différence aujourd'hui ? Quand on a reçu des opportunités, on les a saisies, a repris le Diable Rouge. Ces dernières années, quand nous avons décroché le titre, c'était en gagnant ces gros matches. La saison dernière, ainsi qu'au début de celle-ci, nous avons parfois très bien joué, sans réussir à gagner. On a montré ce dimanche qu'on peut de nouveau remporter les matches au sommet. On se rapproche de la tête, c'est notre seul objectif pour le moment."