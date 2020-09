Kai Havertz nouveau bijou dans la collection de Chelsea

Le jeune talent du Bayer Leverkusen, Kai Havertz, a signé un contrat de cinq ans avec Chelsea, a confirmé le club londonien vendredi soir.

L'arrivée de Havertz à Stamford Bridge pour un montant annoncé de 71 millions de livres (79,5 M EUR) porte le montant total des dépenses de Chelsea pendant la fenêtre de transfert à près de 200 millions de livres (224 M EUR), alors que les Blues cherchent à réduire l'écart sur Liverpool et Manchester City en tête de la Premier League.

Le jeune homme de 21 ans, qui peut jouer en tant que milieu offensif ou en tant qu'attaquant, rejoint son coéquipier international Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell et Thiago Silva pour la deuxième saison de Frank Lampard à la tête du club.

Il a inscrit 46 buts en 150 matches avec le Bayer Leverkusen, cinquième de la dernière saison de Bundesliga, et a porté à sept reprises le maillot de la sélection allemande, la première fois en septembre 2018, à 19 ans et 2 mois.

Avec Chelsea, il rejoint le quatrième de Premier League la saison dernière, à 33 points du champion Liverpool. Une place qualificative, cependant, pour la Ligue des champions.

"Je suis très heureux et fier d'être ici. Pour moi, c'est un rêve devenu réalité de jouer dans un grand club comme Chelsea et j'ai hâte de rencontrer tous les joueurs et les entraîneurs", a déclaré Havertz sur le site web de Chelsea.

"Kai est l'un des meilleurs joueurs de son âge dans le football mondial", a réagi la directrice de Chelsea, Marina Granovskaia. "Il a démontré son pedigree dans l'un des meilleurs championnats d'Europe, il joue pour la sélection nationale et est un talent dynamique et excitant", a-t-elle ajouté.