Kabasele : "Très compliqué d'arrêter Hazard, il a un sens du dribble inégalable"

Christian Kabasele et Watford affrontent le Chelsea d'Eden Hazard ce dimanche. A deux journées de la fin, tous les points comptent en Premier League. Les Blues veulent accrocher le wagon de la Ligue des Champions mais les Hornets ont encore des ambitions.



"Ça va être un match compliqué parce que Chelsea joue toujours pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Nous on doit essayer de prendre le maximum de point pour tenter d'accrocher cette 7e place. On va tout faire pour les embêter et atteindre nos objectifs".



Résoudre l'équation Eden Hazard sera évidemment la clé pour Watford. "Cela reste toujours très compliqué de l'arrêter. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. La clé du match sera d'une part de le priver de ballon et d'autre part d'essayer s'il a le ballon de le récupérer le plus rapidement possible."



"Il a un sens du dribble inégalable. A chaque fois, on pense qu'on va avoir le ballon mais au dernier moment il fait une touche ou il met son corps en opposition. Soit on fait faute, soit il continue à nous dribbler. C'est un joueur hors-norme."



Même s'il côtoie régulièrement le N.10 de Chelsea, il n'a pas trop "souffert" face à lui. Et pour cause. "J'ai de la chance. Parce que quand on fait des oppositions chez les Diables, il est assez souvent dans mon équipe. Et les rares fois où il n'est pas dans mon équipe, il n'est pas de mon côté. Donc je suis plutôt épargné à ce niveau-là".



"Chez les Diables on a le droit de le tacler à l’entraînement … mais on n’y arrive pas", avait-il aussi concédé sur le plateau de La Tribune.