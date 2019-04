Kabasele et le racisme : "Les choses évoluent négativement"

Christian Kabasele n'a pas sa langue en poche quand il s'agit de dénoncer le racisme. "C’est un combat qu’on va essayer de gagner. Même si les choses évoluent … négativement", a-t-il déclaré sur le plateau de La Tribune.



"Maintenant avec les réseaux sociaux, on peut dire ce que l’on veut sans avoir de réelle sanction. J’ai récemment dénoncé un post … et on m’a répondu que ce n’était pas assez violent et qu’il ne transgressait pas les règles d’Instagram. C’est un peu bizarre. Je ne pense pas qu’il y ait plus de racisme dans le foot que dans la société. C’est juste plus médiatisé. Quand on en parle, cela permet parfois à d'autres de libérer leur parole."



"Depuis que je suis en Angleterre, c’est l’année où il y a eu le plus d’incidents racistes (Aubameyang, Sterling, Salah). J’ai l’impression que plus les années avancent et plus le nombre d’incidents augmente et ce n’est pas normal. Quand on voit que le Monténégro est sanctionné de 20.000 € et d’un match à huis-clos pour ce qui s’est passé avec l’équipe d’Angleterre, c’est assez risible. Il faut aller plus loin"