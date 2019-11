Kabasele : "Chacun rêve de participer à l'Euro"

Nouveauté cette saison. Chaque semaine, entre 17 et 18h, l’actualité sportive du week-end est résumée sur Vivacité avec notamment des résultats de foot pro et amateurs, des reportages et un invité. Ce dimanche, c’est Christian Kabasele qui s’y est collé.

"On a connu un mauvais début de championnat, à l’inverse de la saison passée. Quand on ne gagne pas nos premiers matches, vous installez une spirale négative. Et mon début de saison a été compliqué car j’ai commencé à jouer au 4e match. On a arrêté de perdre hormis hier", commence directement le défenseur de Watforf en évoquant le mauvais début de saison de son équipe (ndlr : 5 matches nuls et 6 défaites).

Malgré ça, Christian Kabasele se plaît dans son club. Sous contrat jusqu’en 2021, le défenseur espère continuer l’aventure au-delà de son contrat : "Depuis l’année dernière, on a entamé des discussions pour prolonger. L’objectif, c’est de rester le plus longtemps possible à Watford et en Premier League. C’est tellement difficile d’y mettre un pied, donc c’est compliqué de vouloir changer."

Mané est trop sous-estimé à mon goût

Si Watford est tout en bas du classement, Liverpool mène la danse en Premier League. Et à quelques jours de recevoir Genk en Champions League, Christian Kabasele est impressionné par Sadio Mané : "Il est trop sous-estimé à mon goût, même au niveau des récompenses internationales. Il peut faire la différence à tout moment et porte Liverpool à lui tout seul en ce moment."

Enfin, l’ancien joueur de Genk a pris aussi le temps d’évoquer la sélection nationale et l’Euro 2020 qui est "un objectif pour tous les sélectionnables. Chacun rêve de participer à une compétition et ça peut-être la consécration de cette génération dorée. Je suis en train de travailler dans ce sens-là et prouver ma valeur au sélectionneur."

Absent de la dernière liste du sélectionneur, Christian Kabasele pourra-t-il faire partie du groupe qui affrontera le samedi 16 novembre la Russie afin d’assurer la première place du groupe. Réponse dans deux semaines.