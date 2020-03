Juventus, Man City, Man United, Real Madrid : Harry Kane aura le choix cet été

Harry Kane, c'est l'attaquant qui marque comme il respire. Des buts à la pelle pour le joueur anglais de Tottenham, âgé de 26 ans. Sauf que voilà : son appétit débordant commence à lui suggérer d'aller chercher des titres ailleurs, malgré les 3-4 très belles dernières saisons des Spurs. Un départ l'été prochain ? Pas impossible. Quatre grosses formations sont sur le coup : Real Madrid, Juventus Turin, Manchester City et Manchester United.

Formé à Tottenham, Harry Kane passe par plusieurs prêts, à Norwich et Leicester City par exemple, afin de se faire les dents. Le jeune homme revient chez les Spurs et explose littéralement lors de sa première saison complète en 2014-2015. 21 buts en championnat : il a trouvé son rythme de croisière, sa trajectoire qu'il ne va plus quitter. Il poursuit avec 25, 29, 30, 17 puis 11 buts cette saison. Un vrai buteur, une machine à faire trembler les filets, parfois stoppée par des blessures, aux chevilles principalement.

Sous contrat avec les Spurs jusqu'en 2024, l'international anglais finira par quitter son club formateur, au grand dam des supporters. Kane est actuellement blessé, devrait effectuer son retour en avril et sait déjà qu'il peut compter sur de nombreux intérêts, indiquent plusieurs publications anglaises. Le Real Madrid songe à la succession de Karim Benzema, Manchester City à celle de Sergio Aguero, Manchester United manque de constance en attaque et la Juventus Turin pense à l'après-Higuain. La formation italienne préparerait une grosse offre (on parle de 200 millions d'euros) et serait la plus avancée sur le dossier.

Vu son attachement au blason de Tottenham, on peut imaginer, mais imaginer seulement, que son choix se portera sur une formation hors-Angleterre.