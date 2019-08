Jugé "pas à 100%" par Martinez, Engels était bien titulaire avec Aston Villa

Malgré un début de championnat convaincant, Bjorn Engels ne figurait pas dans la liste des 28 joueurs sélectionnés chez les Diables rouges pour affronter Saint-Marin et l’Ecosse. Après avoir vanté ses mérites, le sélectionneur Roberto Martinez avait parlé d’un Bjorn Engels "pas à 100% prêt physiquement" et a donc décidé de le laisser à la maison.

C’est donc avec étonnement que l’on a constaté cet après-midi la présence du défenseur belge dans l’axe de la défense d’Aston Villa lors du match perdu 1-0 par les Villains contre Crystal Palace. De quoi susciter quelques interrogations quant à la communication entre le sélectionneur, le joueur, le club et les différents collaborateurs. Lors de cette même rencontre, Christian Benteke est monté à la 86e minute.

Autre Diable rouge convoqué par Martinez, Michy Batshuayi est monté au jeu à la 83e minute lors du partage 2-2 concédé par Chelsea contre le promu Sheffield United. Tammy Abraham avait pourtant donné un double avantage aux Blues (19e et 43e) mais Robinson (46e) et un but contre son camp de Zouma (89e) ont contraint Chelsea au nul. Les deux équipes comptent 5 unités.

Enfin Watford, avec Christian Kabasele en défense centrale, a partagé 1-1 à Newcastle. C’est le premier point de la saison des Hornets après trois défaites de rang. Newcastle, 4 points, est 14e.