José Mourinho impressionné par le retour fulgurant de Marouane Fellaini

Marouane Fellaini, rétabli de sa blessure au genou, est monté au jeu lors de la victoire de Manchester United face à Liverpool (2-1) samedi dans le cadre de la 30ème journée de Premier League. Après avoir tout donné pendant une demi-heure, Big Mo' a reçu les louanges de son entraîneur, José Mourinho, impressionné par celui qui est passé sur la table d'opération il y a moins de six semaines...

Opéré du genou début février, Marouane Fellaini n'était pas supposé remonter sur la pelouse avant fin mars. Mais le travail a payé, et le Diable Rouge a pris plus de deux semaines d'avance sur ce planning pour venir à la rescousse des Red Devils, encore engagés sur trois fronts : la Premier League, la Champions league et la FA Cup.

"J'ai envie de féliciter chacun de mes joueurs après cette victoire, mais Marouane Fellaini, lui, il revient d'une opération du genou !, a rappelé José Mourinho en conférence de presse. Pour être de retour bien plus tôt que prévu, il a réalisé un travail fantastique lors de sa revalidation. Il l'a effectué à l'extérieur, avec des gens de confiance. Il est revenu à l'entraînement il y a quelques jours à peine, et il s'est rapidement rendu disponible. Avant le match, je lui ai quand même demandé combien de temps il se sentait capable de jouer. Je pensais à 10, 15 voire 20 minutes, maximum !"

Ce mardi, Manchester United défiera Séville pour une place en quarts de finale de Champions League, avant d'affronter Brighton & Hove Albion samedi dans le cadre des quarts de finale de la FA Cup. Et le volume de jeu de Marouane Fellaini devrait lui permettre de passer encore un peu plus de temps sur le terrain...