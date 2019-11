José Mourinho est le nouvel entraîneur de Tottenham

Tottenham a trouvé le remplaçant de Mauricio Pocchetino ! Il ne s'agit de personne d'autre que José Mourinho. La rumeur enflait depuis l’annonce de la séparation entre le coach argentin et les Spurs ce mardi soir. Elle vient d’être confirmée par le club lui-même. Toby Alderweireld et Jan Vertonghen ne seront donc pas restés bien longtemps sans coach.

Mourinho retrouve lui un emploi après onze mois passés "loin" des terrains, depuis son départ de Manchester United. Il aura la lourde tâche de relever Tottenham, bien mal en point en Premier League, où le club n'occupe qu'une quatorzième position. Il a paraphé un contrat jusqu'à la saison 2022-2023.

Le principal intéressé à réagit par voie de communiqué du club: "Je suis très heureux de rejoindre un club avec une si grande histoire et des supporters aussi passionnés. La qualité de l'équipe et de l'académie m'intéressent vraiment. Travailler avec ces joueurs, c'est vraiment ça qui m'a attiré ici."

Après avoir débuté au Benfica Lisbonne, "le Mou" a coaché Leira avant de vraiment éclore à Porto. Il a ensuite rejoint la Premier League et Chelsea avant de faire un détour réussi en Italie à l'Inter Milan. Ses années au Real Madrid ont été plus mitigées, bien qu'également couronnées de succès. Le Portugais est ensuite revenu à Chelsea, pour terminer à Manchester United de 2016 à fin 2018. Tous ces clubs pour 25 trophées majeurs, dont notamment deux Ligue des Champions, une Ligue Europa, une Coupe de l'UEFA, et huit championnats nationaux.