José Mourinho - © SEBASTIEN BOZON - AFP

José Mourinho à Tottenham, "plus fort" qu'avant et "toujours humble" - Football - 21/11/2019 José Mourinho, nouvel entraîneur de Tottenham après onze mois sabbatiques, s'est dit ce jeudi "plus fort" et "suffisamment humble" pour ne pas refaire "les mêmes erreurs", lors de sa première conférence de presse, estimant avoir vécu une pause "très positive".