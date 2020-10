Jordan Pickford aurait-il dû être exclu pour cette faute sur Virgil Van Dijk ?

Ce samedi, en début d’après-midi, le leader Everton affronte le champion en titre Liverpool dans le Derby de la Mersey. Alors que Liverpool menait au score, Fabinho envoie un ballon au second poteau pour Virgil Van Dijk qui se fait découper dans la surface par le gardien d’Everton Jordan Pickford.

On croit alors au pénalty et au carton rouge, mais le Néerlandais est signalé hors-jeu par l’arbitre. Après vérification de la Var, le hors-jeu est confirmé par Michael Oliver, même si cela se joue à quelques millimètres. Néanmoins, le défenseur des Reds ne sort pas indemne de cette agression et est obligé de céder sa place à Joe Gomez.

Quand on sait qu’un arbitre peut donner des cartons après le coup de sifflet final, pourquoi ne pourrait-il pas sanctionner un joueur malgré une position de hors-jeu sifflée précédemment ? Une question qui mérite d’être posée.