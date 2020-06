Johnson plie sous la pression de Rashford: prolongation de l'aide aux enfants défavorisés

Le gouvernement britannique de Boris Johnson a plié face à Marcus Rashford et sa détermination ! Le footballeur de Manchester United menait une campagne active pour une prolongation pendant l'été des repas gratuits pour les enfants défavorisés, suite à la campagne menée par le footballeur de Manchester United Marcus Rashford.

Après avoir d'abord refusé, le gouvernement a annoncé mardi que les enfants éligibles recevront six semaines de bons pour des repas gratuits. Au total, environ 1,3 million d'enfants pourraient compter sur ce système. Ces bons, utilisables en grandes surfaces, coûteront environ 134 millions d'euros au gouvernement.

"Je ne sais pas quoi dire", a-t-il tweeté mardi après l'annonce du gouvernement. "Regardez ce que nous pouvons accomplir ensemble. C'est ça, l'Angleterre en 2020."

"Je sais ce que c'est que d'avoir faim", avait d'abord écrit Marcus Rashford, 22 ans, dans une tribune mardi dans le quotidien conservateur The Times. Il y soulignait à quel point il avait conscience de l'effet d'un revirement du gouvernement pour les 1,3 million d'enfants éligibles à ce dispositif, et pour cause, il était l'un d'eux il y a 10 ans.

Dans les premiers jours du confinement, Rashford avait lancé sur les réseaux sociaux une campagne de levée de fonds. Une première vague de dons avait rassemblé 149.000 euros, qu'il avait abondé pour porter la somme à 445.000 euros, en avril.

Il s'était ensuite engagé à rassembler 22,3 millions d'euros en dons financiers et alimentaires pour permettre que 3 millions de repas soient servis à des personnes défavorisées, un objectif atteint en fin de semaine dernière.