John Terry quitte Aston Villa après une saison

Le défenseur emblématique anglais John Terry ne jouera plus pour Aston Villa la saison prochaine. Le club de Birmingham a annoncé le départ de l'ancien international sur son site internet mercredi. Terry était capitaine de cette équipe de deuxième division anglaise depuis l'été passé et a manqué de peu la promotion vers la Premier League, perdant le match décisif samedi face à Fulham.

"John s'est comporté comme un véritable leader et nous a donné tout ce que nous espérions, voire plus", a fait savoir le club sur son site web. "En tant que capitaine, il a été un grand plus pour le lien fort qui unit les joueurs et les fans. Nous lui souhaitons le meilleur pour le reste de sa carrière."

A 37 ans, John Terry avait quitté l'été passé Chelsea, où il avait évolué depuis 22 ans. Après avoir été formé chez les Blues, il a fait ses débuts en 1998 dans l'équipe première du club londonien. Il est devenu un pilier de la défense et le capitaine de Chelsea pour qui il a disputé 690 matches officiels, devenant une véritable icône. Il a soulevé le trophée de Premier League à cinq reprises et a décroché une Ligue des Champions en 2012, remportant aussi l'Europa League la saison suivante. Cette saison, il a disputé 36 matches pour Aston Villa.

John Terry a également évolué en sélection nationale entre 2003 et 2012 à 78 reprises. Il a porté le brassard de capitaine des "Three Lions" et inscrit 6 buts.