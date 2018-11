Joe Cole, ex-international anglais, met un terme à sa carrière

Joe Cole a décidé de ranger ses crampons. L'ancien international anglais, âgé de 37 ans, l'a annoncé mardi.

Cole a fait ses débuts chez les professionnels en 1999 sous le maillot de West Ham, son club formateur. Parti ensuite à Chelsea, où il évolua entre 2003 et 2010, le milieu de terrain offensif a remporté trois fois la Premier League avec les Blues, décrochant également deux FA Cup et une League Cup. Il a également été battu en finale de la Champions League 2007-2008 par Manchester United.

Il a ensuite joué pour Liverpool, Lille, Aston Villa et Coventry. Depuis 2016, il évoluait en D2 américaine sous la vareuse des Tampa Bay Rowdies. International à 56 reprises pour les Three Lions, il a disputé les Coupes du Monde 2002, 2006 et 2010.

Joe Cole aura disputé 716 matches en carrière, marquant 104 goals.