Jeu vers l'avant, combinaisons rapides, jolis buts : Leicester épate encore

Les Foxes de Leicester City, avec notamment Youri Tielemans et Dennis Praet dans leur noyau, ne lâchent rien. Semaine après semaine, ils confirment que leur place dans le top 4 est méritée. Face à Arsenal samedi, ils ont encore donné une leçon de détermination, d'application et d'investissement, trois valeurs au coeur du projet de jeu séduisant de leur entraîneur Brendan Rodgers.

Les deux réalisations plantées face aux Gunners transpirent les belles combinaisons et le jeu rapide vers l’avant. La première est magistrale et ressemble à une phase de futsal, ponctuée par un assist de Tielemans et le but de Vardy. La deuxième, réussie grâce à une frappe sèche et précise de Maddison, survient suite à un marquage légèrement défaillant des hommes d’Emery.

Les Foxes - avec un bilan de huit victoires, deux partages et deux défaites - ne se sont inclinés qu’à deux reprises en championnat cette saison : contre Manchester United (1-0) et Liverpool (2-1).

Deuxième de Premier League, en attendant le bouillant Liverpool - Manchester City de ce dimanche (17h30), le champion 2013-2014 s’est installé à cinq unités du leader Liverpool. Le club coaché par Rodgers profite, par ailleurs, parfaitement des déboires d’Arsenal (6e), Tottenham (12e) et Manchester United (14e) par exemple.