Jean-Michaël Seri récompensé pour son magnifique but à distance

Premier mois en Angleterre et premier trophée pour Jean-Michaël Seri, le nouveau milieu de terrain du club de Fulham. L'Ivoirien de 27 ans a remporté le prix du but du mois d'août en Premier League avec son but venu d'ailleurs face à Burnley lors de la troisième journée de championnat (victoire 4-2).

Après quatre minutes de jeu, l'ancien Niçois est servi aux trente mètres par son coéquipier Luciano Vietto. Un contrôle de balle et, sans se poser de questions, Seri envoie une frappe très puissante dans la lucarne de Joe Hart.

Jean-Michaël Seri était annoncé vers plusieurs grosses écuries anglaises cet été mais à la surprise générale, il avait décidé de signer en faveur des Cottagers, tout heureux de pouvoir accueillir un tel joueur. "Je suis ravi d’annoncer que le milieu de terrain Jean-Michaël Seri nous rejoint, en provenance de Nice. Il était notre priorité absolue. C’est un grand jour pour Fulham. Nous sommes en extase devant l’arrivée de Jean-Michaël dans notre équipe pour notre retour en Premier League", déclarait Tony Khan, le propriétaire de l'équipe anglaise sur Twitter à l'époque.

Le joueur, lui, a expliqué la raison de son choix au journal The Times: "Quand j'ai joué pour Pacos de Ferreira au Portugal, Nice est venu pour moi et ils sont vraiment venus. Fulham m'a voulu de la même manière. Ils ont dit: 'Nous vous voulons, venez à Fulham'. Chelsea, Tottenham, Liverpool, ils m'ont vu mais ils n'ont pas dit: 'Nous vous voulons'. Parce que Fulham m'a donné ce respect, même si d’autres clubs me voulaient, je voulais signer pour Fulham".

A l'heure actuelle, nul ne peut remettre en doute le choix de l'Ivoirien, auteur d'un bon début de saison sous ses nouvelles couleurs avec notamment une passe décisive et un but. Et quel but !

Après quatre journées, Fulham pointe à la 13e place avec 4 unités.