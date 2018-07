Jason Denayer part en tournée américaine avec Manchester City

L'équipe de Manchester City s'est envolée ce mardi à destination des Etats-Unis, où Pep Guardiola et ses hommes seront en tournée et disputeront plusieurs matches amicaux de prestige (Borussia Dortmund, Liverpool, et Bayern Munich) dans les prochains jours, et ce dans le cadre de l'International Champions Cup.

De nombreux joueurs qui ont participé à la Coupe du Monde ne sont pas de la partie, dont les Diables Rouges Vincent Kompany et Kevin De Bruyne. De retour de son prêt à Galatasaray, Jason Denayer est lui du voyage et pourrait recevoir une chance de convaincre Pep Guardiola de le conserver dans son effectif. Joe Hart, Benjamin Mendy, Aymeric Laporte ou encore Riyad Mahrez sont également présents.

Ces dernières années, Jason Denayer, Diable Rouge à huit reprises mais absent de la sélection belge lors du dernier Mondial, a été prêté à quatre reprises par les Cityzens. Le défenseur de 23 ans est passé par Galatasaray (à deux reprises), le Celtic Glasgow et Sunderland. Il est encore sous contrat à Manchester City jusqu'en 2020.