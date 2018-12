Ces mardi, mercredi et jeudi, de nombreux Diables Rouges étaient concernés par les rencontres à l’étranger. Retrouvez ci-dessous le bilan chiffré de leurs prestations. Adnan Januzaj et Michy Batshuayi ont retrouvé leurs sensations de buteur, alors que Thomas Vermaelen, Vincent Kompany et Leander Dendoncker ont pu regoûter au terrain... et à la victoire.