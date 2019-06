"Il y a peu de chances que je retourne à Monaco", confie Youri Tielemans

Prêté par Monaco à Leicester durant la deuxième partie de la saison, Youri Tielemans ne devrait pas retourner sur le Rocher. "Il y a peu de chances que je retourne à Monaco", a confié le Diable Rouge ce jeudi à Tubize.

Arrivé en janvier à Leicester, Youri Tielemans a réalisé une excellente deuxième partie de saison, marquant trois buts et délivrant cinq assists en treize rencontres.

"J’ai été très bien accueilli à Leicester", a expliqué le médian. "Les choses ont été très vite, ils m’ont mis à l’aise tout de suite. Je me suis senti très bien sur le terrain, j’avais de bons équipiers et de bons entraîneurs (Claude Puel puis Brendan Rodgers, ndlr), je suis reconnaissant envers le club de m’avoir fait goûter à la Premier League."

Ses prestations en Premier League ont attiré l’attention de "gros clubs", a révélé Youri Tielemans. "J’ai été agréablement surpris par les clubs qui ont pris contact avec mon agent et mon entourage", a-t-il indiqué sans citer les clubs intéressés. "Vu comment les choses se sont déroulées ces dernières semaines, il y a peu de chances que je retourne à Monaco. Après, cela dépendra des négociations."

Youri Tielemans explique préférer un transfert définitif à un nouveau prêt. "Le prêt en janvier, c’était la meilleure solution à ce moment-là. J’ai envie d’être stable à présent, d’être fixé."

Le Diable Rouge a été transféré à Monaco en juillet 2017. Il y a inscrit six buts et délivré trois assists en 65 rencontres. "J’ai énormément appris à Monaco, j’y ai vécu de bons comme de moins bons moments. Je trouve que j’ai grandi en tant que joueur et que personne."