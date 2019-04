Hudson Odoi ridiculise Eden Hazard dans un challenge contre le plastique

Le club de Chelsea s'engage actuellement contre l'usage du plastique réutilisable. Les Blues ont choisi des ambassadeurs de choix et un moyen ludique de sensibiliser son public. Un "challenge gobelets en plastique" entre Eden Hazard et Callum Hudson Odoi.

Le Belge a d'abord remporté le "pierre-papier-ciseaux" du début mais par la suite, et une fois n'est pas coutume quand il s'agit de technique et de précision, Hazard n'en menait pas large face à Hudson Odoi... Des gobelets en plastique étaient attachés sur les poteaux et la barre transversale. Le but était de les décrocher en marquant un but. Le résultat est sans appel, 6-1 en faveur de l'Anglais. Eden fait pourtant appel au VAR, mais sans succès.

Tout ça dans la bonne humeur, et pour la bonne cause: réduire les déchets en plastique, cause de pollution des terres mais aussi et surtout des océans.