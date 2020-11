Hilare, Mendy salue son sauveur De Bruyne : "Le seul homme capable de me faire marquer"

Auteur d'un début de saison en dents de scie, Manchester City a redressé la barre en étrillant une pauvre équipe de Burnley ce samedi (5-0). Plus forts, plus déroutants, plus précis, les Skyblues ont pris le large grâce à un triplé de Riyad Mahrez et un doublé de passes décisives de l'inévitable Kevin De Bruyne.

D'abord décisif en mettant l'Algérien sur orbite en début de match, le Diable rouge a récidivé juste avant l'entracte en sollicitant magnifiquement Benjamin Mendy en profondeur au second poteau. Le défenseur français, peu habitué aux actions décisives offensives, ne s'est pas fait prier et a inscrit son tout premier but avec City.

Preuve d'une certaine passivité offensive (balayée aujourd'hui), Mendy a seulement inscrit son...5e but en carrière en 265 matches professionnels. Hilare, le truculent défenseur français a profité de cette première réalisation en Premier League pour rendre hommage à De Bruyne sur Twitter. "Le seul homme capable de me faire marquer" a-t-il titré en publiant une photo de lui enlaçant KDB après le but.

Un chouette hommage pour De Bruyne, décidément l'homme à tout faire à Manchester City.