"Héros de la vie", Mo Salah vient au secours d'un SDF harcelé par des voyous dans la rue

Dans le monde du football, Mo Salah a plutôt une bonne réputation. Altruiste, fair-play et toujours présent pour sa communauté, l'Egyptien s'est une nouvelle fois illustré hors des terrains. Alors qu'il faisait le plein de sa voiture, Salah a vu un SDF du coin se faire harceler par des passants. Interrompant la scène, il est parvenu à faire fuir les voyous en leur assénant qu'ils pourraient eux-mêmes se retrouver dans "cette situation-là". Après s'être retrouvé seul avec le SDF, Salah en a profité pour aller retirer 100 livres et les donner à l'infortuné.

Par la suite, le SDF, David Craig, a été retrouvé par le tabloïd The Sun. Il raconte : "Il a entendu ce qu’un groupe de gars me disait, puis il s’est tourné vers en eux et leur a déclaré : 'Ça pourrait être vous dans quelques années.' Ils étaient en train de m’insulter, me demandaient pourquoi je mendiais et me disaient de trouver un travail. Salah a vu ce qu’il s’est passé, il leur a parlé puis il est parti au distributeur. J’ai vraiment su que je n’étais pas en train d’halluciner quand Mo m’a tendu le billet de 100 livres. C'est un héros de la vie", David Craig, qui considère désormais Salah comme un véritable "héros dans la vraie vie" conclut David Craig.