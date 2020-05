Henry : "KDB vient d'une autre planète, j'espère qu'on se rend compte qu'il n'est pas normal"

Thierry Henry, qui a côtoyé Kevin De Bruyne lorsqu'il était l'assistant de Roberto Martinez chez les Diables Rouges, a continué à suivre avec attention les prestations de KDB sous les couleurs de Manchester City.

Dans l'émission The Football Show diffusée sur Sky Sports, en Angleterre, l'ancien buteur français d'Arsenal a fait l'éloge du médian belge, qui était bien parti pour battre son record d'assists sur une saison de Premier League (vingt, alors que Kevin De Bruyne en était à seize à dix journées de la fin du championnat lorsque la Premier League a été arrêtée à cause de la pandémie de coronavirus).

"C'est un joueur incroyable, ce qu'il nous montre, c'est de la folie !, a réagi Thierry Henry. J'espère que dans le monde du football, les gens réalisent que ce garçon n'est pas normal. Son cerveau est ailleurs, j'ai pu m'en rendre compte quand j'ai travaillé avec lui. C'est l'un de ces gars que tu dois tout simplement laisser jouer, parce que si tu essaies de comprendre ce qu'il fait, tu en attrapes mal à la tête... Il vient d'une autre planète !"

"Quand on se rencontrait avec l'équipe nationale belge, on rigolait de ce record d'assists, et je lui ai souvent dit : "Tu n'es pas passé loin cette année !", et lui me répondait qu'il m'aurait un jour... Quand on s'est vu au jubilé de Vincent Kompany en début de saison, il m'a dit que cette fois, c'était la bonne... Je lui ai répondu que ce serait sans doute le cas, parce qu'il est juste incroyable."