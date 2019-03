Henry élu meilleur étranger de l'histoire de la Premier League, Kompany meilleur défenseur

Vincent Kompany a été élu meilleur défenseur de l'histoire de la Premier League par la BBC. C'est un panel d'experts (dont Alan Shearer, Ruud Gullit ou encore Chris Sutton) qui avait décidé de le placer dans le 13 noms (3 par lignes sauf pour l'attaque où 4 noms ont été proposés) soumis aux votes des internautes de la chaîne anglaise. Le Diable rouge a devancé deux autres noms prestigieux: Nemanja Vidic et Jaap Stam. Kompany a récolté 2% des plus de 250000 voix exprimées.

Vince The Prince a rejoint les Cityzens en 2008, alors que Manchester City était encore une équipe du milieu de tableau en Premier League, et ensemble ils ont progressivement grimpé les échelons et conquis de nombreux titres. Au total, Vincent Kompany a soulevé dix trophées avec Manchester City, dont trois Premier League. "Kompany est un joueur fantastique. Il a gagné 3 titres et joué 260 matches mais aurait pu en disputer davantage sans ses blessures", a déclaré l'ex-attaquant de Newcastle Alan Shearer.

"Quel fantastique leader! Je l'ai affronté alors qu'il n'avait que 17 ans. Il jouait pour Anderlecht et m'a fait sortir du match. Il avait une maturité incroyable et une capacité à lire le jeu" a complété Chris Sutton.

Le grand vainqueur du sondage est Thierry Henry (45% des votes). Le podium est complété par Cristiano Ronaldo (14%) et Eric Cantona (12%).