Hazard sort du banc et qualifie Chelsea pour les 1/2 de League Cup, Alderweireld et les Spurs sortent Arsenal

Un but d'Eden Hazard à la 84e minute a permis à Chelsea de se défaire de Bournemouth (1-0) et de décrocher un ticket pour les demi-finales de Coupe de la Ligue anglaise mercredi soir. Monté sur la pelouse à l'heure de jeu alors que son équipe butait sur la défense adverse, le Diable rouge a profité d'une action confuse dans le rectangle de Bournemouth pour placer un pointu gagnant au fond des filets et ainsi inscrire son 10e but de la saison.

Dans l'autre quart de finale de la soirée, Tottenham est allé s'imposer à l'Emirates Stadium face à Arsenal dans un derby londonien bouillonnant. Les Spurs se sont imposés 0-2 grâce à des buts de Heung-Min Son (20e) et Dele Alli (60e). Toby Alderweireld était le seul belge sur la pelouse et a disputé toute la rencontre. Blessés, Jan Vertonghen et Mousa Dembele étaient absents.

Chelsea et Tottenham rejoignent donc Manchester City et Burton (D3) qui s'étaient déjà qualifiés.