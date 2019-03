Hazard sauve in extremis un point pour Chelsea face aux Wolves de Dendoncker

Chelsea est parvenu à arracher un point (1-1) face à Wolverhampton dans le cadre de la 30ème journée de Premier League. Eden Hazard a sauvé les Blues d’une superbe frappe de l’extérieur du rectangle dans les arrêts de jeu. Raul Jimenez avait ouvert le score pour les Wolves à la 56ème.

Malgré une possession largement à leur avantage (65%) les Londoniens ont longtemps buté sur la défense des jaunes et noirs. Wolverhampton, très bien organisé tactiquement a presque réalisé le match parfait. Solides et rapides en contre, les loups ont fait mal à l’équipe de Sarri qui était impuissante offensivement.

Du coté belge, Leander Dendoncker, encore une fois solide au milieu de terrain, confirme ses bonnes prestations des dernières semaines et a joué tout le match. Eden Hazard, lui, a été actif mais, trop souvent isolé, il n’est pas parvenu à trouver la clé… jusqu’à la 92ème minute et un nouveau coup de génie du numéro 10 belge. Il inscrit, là, son 13ème but de la saison en Premier League.

Le point engrangé par les Blues ne leur permet cependant pas de profiter du duel qui oppose Manchester United et Arsenal ce dimanche après-midi (17h30). Chelsea reste en effet à la 6e place avec 57 points et donc derrière Arsenal (5e, 57 pts) et Manchester United (4e, 58 pts) qui auront l'opportunité d'augmenter leur avance.