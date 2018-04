Hazard : "Quand l'équipe a eu besoin de moi, je n'ai pas presté à mon niveau"

En six saisons, Eden Hazard a presque tout gagné avec Chelsea à l'exception de la Ligue des Champions et de la FA Cup. Le Diable rouge a l'opportunité de combler un de ses manques dans les prochaines semaines. Mais pour cela, il faudra passer l'obstacle Southampton en demi-finale et puis venir à bout de Manchester United à Wembley le 19 mai. Une victoire permettrait de donner un peu d'éclat à une saison terne. Elle pourrait aussi aider le Brainois à évacuer sa frustration.



"Je pense que nous n'avons pas joué une bonne saison, pour être honnête, mais elle peut encore sauvée si nous gagnons la FA Cup", souligne Hazardinho sur le site de Chelsea. "C'est un trophée et nous jouons pour les trophées, les fans veulent un trophée. Cela n'a pas été bonne saison, mais le top 4 est encore accessible (Chelsea est 5e à 5 points de Tottenham, 4e, ndlr). Nous allons tout donné jusqu'à la fin de la saison et nous verrons ce qui va arriver".



Eden est l'un des leaders techniques des Blues et il assume sa part de responsabilité dans les résultats mitigés de son équipe. Avec 16 buts et 11 assists, le N.10 londonien n'a pourtant pas à rougir de ses stats. "Cela ne s'est pas vraiment bien passé. J'ai marqué quelques buts mais je préfère gagner des matches. Je suis frustré par les résultats", précise-t-il à Het Laatste Nieuws. "J'ai manqué la préparation à cause d'une blessure (il s'était cassé la cheville en juin avec les Diables, ndlr). Ce n'est pas facile de revenir après cela. Mes deux premiers mois ont été très bons. Mais quand l'équipe a vraiment eu besoin de moi, comme en Ligue des Champions contre Barcelone, je n'ai pas presté à mon niveau. Les deux derniers mois, je n'ai pas été bon. Je suis frustré. J'essaie d'aller de l'avant et je vais tout donner dans les prochaines semaines", conclut-il.