Hazard et Chelsea battent Palace et reviennent à deux points de Tottenham

Chelsea a sué pour décrocher la victoire (0-1) lors de sa dernière sortie de l’année dimanche après-midi face à Crystal Palace dans un match comptant pour la 20e journée de Premier League.

Eden Hazard était évidemment présent sur la pelouse pour défier les Eagles. Aligné en ‘faux 9’ ces dernières semaines, il a cette fois-ci glissé sur le flanc gauche qu’il affectionne tant en laissant donc place à Olivier Giroud au centre de l’attaque.

Les Blues se sont montrés patients à Selhurst Park et ont petit à petit précisé le danger dans cette rencontre. On retiendra notamment les poteaux de Willian (35e) et dans la foulée de Barkley en première période. Le but de la victoire est tombé à la 51e minute sur une passe verticale de David Luiz pour N’Golo Kanté, auteur d'un joli enchaînement dos au but.

Willian a bien failli faire 0-2 sur un assist de Hazard mais a buté sur le gardien adverse Guaita (68e).

Au classement, Chelsea reste 4e mais termine l’année avec 43 points au compteur et revient à deux longueurs de Tottenham, actuellement 2e. Manchester City (44 points) a l’occasion de repasser deuxième et de reprendre de la marge sur Chelsea cet après-midi contre Southampton.