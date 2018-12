Hazard avant Chelsea - City : "Ils ont plus de solutions, plus d'occasions, et marquent plus..."

Chelsea a été battu à Huddersfield (2-1) mercredi soir dans le cadre de la quinzième journée de Premier League, alors que la veille, Manchester City l'avait emporté à Watford (1-2) pour rester seul en tête du classement avec un incroyable bilan de treize victoires pour deux partages (41/45).

Seul Liverpool (39/45) reste dans le sillage des Cityzens, alors que les Blues accusent déjà dix points de retard. Les hommes de Maurizio Sarri peuvent sans doute déjà faire une croix sur le titre, sauf peut-être s'ils sortent vainqueurs du "choc" qui les opposera aux troupes de Pep Guardiola samedi à Stamford Bridge.

"Je pense qu'à Manchester City, ils ont plus de solutions dans le jeu, a révélé Eden Hazard, auteur d'un nouvel assist mercredi soir, au micro de nos confrères de Play Sports. Nous, nous avons la possession de balle, mais on doit souvent compter sur des actions individuelles pour marquer des buts. Eux, c'est le collectif : ça bouge, ça crée des espaces, ça centre... Ils ont plus de solutions, plus d'occasions, ils marquent plus de buts !"