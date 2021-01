Harry Kane héritier d'Agüero à Manchester City ? Une offre de 100 millions évoquée

Sergio Agüero n’est pas éternel. L’Argentin n’a que 32 ans et pourtant il semble déjà sur la pente descendante. Trop souvent blessé, le redoutable attaquant de Manchester City a très peu joué cette saison et son contrat – qui prend fin en juin prochain – ne sera vraisemblablement pas renouvelé.

Bien que talentueuse, sa doublure Gabriel Jesus ne semble pas avoir les épaules assez larges pour remplacer définitivement le meilleur buteur de l’histoire des Cityzens, auteur de 256 goals en 10 saisons avec les Skyblues.

Les Mancuniens vont donc devoir mettre le paquet lors du prochain mercato estival s’ils veulent recruter un attaquant à la hauteur. A quelques mois du probable départ d’Agüero, un candidat idéal se dégage : Harry Kane.

Il y a quelques semaines, le quotidien anglais 'The Independent' évoquait un intérêt de Pep Guardiola pour le buteur de Tottenham, sous contrat jusqu’en 2024.

Une rumeur à laquelle a fait écho le quotidien 'Bild' ces dernières heures en annonçant la préparation d’une offre de 100 millions d’euros de la part des Cityzens pour attirer l’attaquant anglais.

A 27 ans, Kane a déjà montré de quoi il était capable avec Tottenham. Auteur de 205 buts en 8 saisons avec les Spurs, l’ouragan anglais présente des statistiques comparables à son illustre collègue.

En pleine force de l’âge, Kane garde ce rythme effréné également cette saison. Ce samedi après-midi face à Leeds, il s’est offert un but et un assist en moins de 45 minutes pour porter son butin à 17 buts et 14 assists en 24 matches disputés cette saison.

Une contribution que seul un Agüero en forme peut en ce moment garantir à Manchester City, 11e attaque de Premier League à ce jour.