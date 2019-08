Gundogan charmé par Kompany : "Un équipier exceptionnel, un super leader, un ami"

"Bienvenue à la maison Vincent Kompany", les tifos impressionnants des supporters mauves -... Vincent Kompany est de retour à Anderlecht! Si on le sait depuis plusieurs semaines, il jouait ce dimanche son premier match officiel depuis qu'il est revenu en tant que "joueur-manager". Un retour signe d'un Anderlecht-nouveau, avec un marché des transferts très intéressants et de nombreux espoirs dans les rangs des supporters. Ceux-ci ont tenu à accueillir "Vince The Prince" comme il se doit avec deux grands tifos en son honneur, applaudis chaleureusement par le Diable Rouge. Le deuxième chapitre de l'histoire d'amour entre Vincent Kompany et le Sporting d'Anderlecht a officiellement commencé.